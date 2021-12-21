Безопасность Аскара Акаева в Кыргызстане гарантировали лидеры стран — Жапаров и Путин

Безопасность визитов бывшего президента Аскара Акаева в Кыргызстан гарантировали лидеры стран — Садыр Жапаров и Владимир Путин.

Об этом рассказал Акаев в своем интервью «Московскому комсомольцу«.

«Вопрос моей поездки был согласован на уровне президентов России и Киргизии, Владимира Путина и Садыра Жапарова. Я безмерно благодарен Владимиру Владимировичу за то, что в России ко мне так гостеприимно отнеслись. На протяжении 16 лет я трудился здесь, всей моей семье были созданы самые комфортные условия», — рассказал Аскар Акаев.

Он добавил, что главную роль в его возвращении на родину сыграл действующий президент Садыр Жапаров.

«Он лично позвонил мне и сказал, что за 16 лет в Кыргызстане в отношении меня накопилось много разных дел, многие из которых надуманные, но, чтобы закрыть их, нужны мои пояснения и ответы. Я с благодарностью принял приглашение прилететь в Бишкек. Кроме того, я благодарен главе ГКНБ, генералу Камчыбеку Ташиеву. Он и все его подчиненные отнеслись ко мне очень благожелательно. Они были очень чуткими, хотя и действовали строго по закону», — сказал экс-президент.

По его словам, уже через два дня после звонка Садыра Жапарова он вылетел в Кыргызстан. Во время первого и второго визитов он очень плотно работал с правоохранительными органами республики, отвечая на их вопросы. Он подтвердил, что теперь к нему нет никаких претензий на родине, все дела закрыты. Он может, как любой гражданин КР, в любое время приезжать в страну.

«Я проходил по «Кумтору» и как свидетель, и как обвиняемый… Большинство вопросов, которые мне задавали в Бишкеке, касались именно этого дела. Ведь я больше всех знаю об этом предприятии, именно я в начале 1990-х годов нашел инвестора. Поначалу они хорошо работали. В 1990-е годы в условиях высокогорья и вечной мерзлоты в рекордные сроки, за три года, было построено крупнейшее в Центральной Азии золоторудное предприятие. Первое золото было выдано в 1997 году. Однако в начале 2000-х годов они начали злоупотреблять, нанесли большой ущерб экологии, коррумпировали часть наших чиновников…Большего я сказать не могу, чтобы не навредить делу. Но все вопросы в отношении себя я снял и постарался снабдить следователей всей необходимой информацией, которая поможет им в международных судах».

Аскар Акаев высоко оценил шансы Кыргызстана на победу в международных разбирательствах по Кумтору, так как в результате работы инвесторов был нанесен большой вред экологии страны, в частности из-за загрязнения ледников.

Кроме того, он подчеркнул, что из всех президентов, которые руководили республикой после него «только Жапаров отнесся по справедливости».

«Сегодня международная общественность признает, что в 2005 году в Кыргызстане произошел государственный переворот. Во главе тех событий стояли Бакиев, Атамбаев и Отумбаева. Они по очереди были президентами и, естественно, все время пытались накопать на меня какое-нибудь дело, хотя генпрокуратура признавала, что многие обвинения были надуманными. После Атамбаева к власти пришел его ставленник Жээнбеков, который тоже не был заинтересован в объективном рассмотрении моего вопроса», — продолжил Аскар Акаев.

Он добавил, что в ближайшее время не намерен возвращаться в Кыргызстан на постоянное место жительство. Он собирается продолжить заниматься научной деятельностью в МГУ, где работал на протяжение последних 16 лет.

Аскар Акаев впервые после событий 2005 года вернулся в Кыргызстан в августе 2021 года. Его второй визит состоялся на прошлой неделе.

Источник: reporter.kg