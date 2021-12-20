Посольство Казахстана прокомментировало информацию о наличии у Саккараева гражданства РК

Ранее кандидат подал иск в Административный суд Бишкека на Центризбирком, с требованием признать решение комиссии недействительным.
Посольство Казахстана в Кыргызстане опровергает наличие гражданства Республики Казахстан у кандидата в депутаты по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31 Медербека Саккараева, который выиграл выборы в округе.
Ответ от посольства, в котором указывается, что гражданство Саккараева недействительно и что в базе данных миграционной службы Саккараев не числится, получен штабом и Министерством иностранных дел Кыргызстана от казахской стороны 15 декабря.
В штабе утверждают, что данная бумага была на руках МИДа 15 декабря, а решение Центризбирком о снятии Саккараева с выборов принято 18 декабря. Сторонники Саккараева считают это нарушением.
Ранее кандидат подал иск в Административный суд Бишкека на Центризбирком, с требованием признать решение комиссии недействительным.
Итоги выборов депутатов в Жогорку Кенеш по Чуй-Кеминскому округу №31 не подведены. По данным ЦИК, Саккараев лидировал в округе с 10 152 голосами, после него идет кандидат Жансеитов с 8 771 голосом.
ЦИК признал выборы депутатов ЖК по единому округу и 35 одномандатным округам (из 36 округов) состоявшимися. Согласно законодательству, ЦИК должен подвести итоги выборов до 18 декабря.
Источник: Кактуз
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!