Посольство Казахстана прокомментировало информацию о наличии у Саккараева гражданства РК

Ранее кандидат подал иск в Административный суд Бишкека на Центризбирком, с требованием признать решение комиссии недействительным.

Посольство Казахстана в Кыргызстане опровергает наличие гражданства Республики Казахстан у кандидата в депутаты по Чуй-Кеминскому избирательному округу № 31 Медербека Саккараева, который выиграл выборы в округе.

Ответ от посольства, в котором указывается, что гражданство Саккараева недействительно и что в базе данных миграционной службы Саккараев не числится, получен штабом и Министерством иностранных дел Кыргызстана от казахской стороны 15 декабря.

В штабе утверждают, что данная бумага была на руках МИДа 15 декабря, а решение Центризбирком о снятии Саккараева с выборов принято 18 декабря. Сторонники Саккараева считают это нарушением.

Ранее кандидат подал иск в Административный суд Бишкека на Центризбирком, с требованием признать решение комиссии недействительным.

Итоги выборов депутатов в Жогорку Кенеш по Чуй-Кеминскому округу №31 не подведены. По данным ЦИК, Саккараев лидировал в округе с 10 152 голосами, после него идет кандидат Жансеитов с 8 771 голосом.

ЦИК признал выборы депутатов ЖК по единому округу и 35 одномандатным округам (из 36 округов) состоявшимися. Согласно законодательству, ЦИК должен подвести итоги выборов до 18 декабря.

Источник: Кактуз