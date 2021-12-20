Омурбека Текебаева и Кенешбека Дуйшебаева допросили в Генпрокуратуре

Сам лидер партии пока не доступен для комментариев.

Заместитель главы временного правительства по конституционной реформе Омурбек Текебаев и председатель Государственной службы национальной безопасности во временном правительстве Кенешбек Дуйшебаев ходили в Генеральную прокуратуру на допрос.

По словам Дуйшебаева, допрос был проведен в рамках уголовного дела по июньским событиям 2010 года. Однако он не стал сообщать редакции детали, отметив, что подписал соглашение о неразглашении.

В штабе партии "Ата Мекен" Kaktus.media сообщили, что Текебаева также вызывали на допрос в Генпрокуратуру на прошлой неделе, но подробностей не знают.

Сам лидер партии пока не доступен для комментариев.

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова 15 апреля 2021 года ГКНБ возобновил следствие по уголовному делу по ст. 304 ч. 4 УК КР "Злоупотребление должностным положением", возбужденному в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова. Это, как отмечает ведомство, явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010 года на юге республики.

"В ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года. Дана окончательная юридическая оценка действиям членов временного правительства, руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, не принявших должных мер к предотвращению трагических событий", - сообщала весной пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

В начале декабря в администрации президента заявили, что расследование уголовного дела по июньским событиям 2010 года близится к завершению.

Отметим, межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками вспыхнули 10-15 июня 2010 года в Оше. По данным Национальной комиссии по расследованию причин июньских беспорядков, в результате столкновений на юге страны погибли 426 человек. Однако, по словам представителей международных организаций, число погибших может быть намного больше.

Источник: kaktus.media