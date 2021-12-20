С Аскара Акаева сняты все подозрения по делу Кумтора

«Аскар Акаев может беспрепятственно посещать Кыргызстан в любое время»

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, прибывший в Бишкек на прошлой неделе, вернулся в Москву. Об этом Reporter.kg сообщили источники.

По их данным, с бывшего президента сняты все подозрения по делу Кумтора, следствие пришло к выводу, что он не получал денег и личной выгоды от заключения сделки с инвесторами по руднику Кумтор.

«Аскар Акаев может беспрепятственно посещать Кыргызстан в любое время», — добавил источник.

Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан впервые с 2005 года, в августе. Он дал показания в ГКНБ по делу Кумтора. На прошлой неделе он вновь прилетел в Бишкек.

Источник: reporter.kg