С Аскара Акаева сняты все подозрения по делу Кумтора

«Аскар Акаев может беспрепятственно посещать Кыргызстан в любое время»
Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, прибывший в Бишкек на прошлой неделе, вернулся в Москву. Об этом Reporter.kg сообщили источники.
По их данным, с бывшего президента сняты все подозрения по делу Кумтора, следствие пришло к выводу, что он не получал денег и личной выгоды от заключения сделки с инвесторами по руднику Кумтор.
«Аскар Акаев может беспрепятственно посещать Кыргызстан в любое время», — добавил источник.
Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан впервые с 2005 года, в августе. Он дал показания в ГКНБ по делу Кумтора. На прошлой неделе он вновь прилетел в Бишкек.
Источник: reporter.kg
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