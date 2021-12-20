Нурипа Муканова: Вмешательства в выборы власти и госорганов не было

Выборы 28 ноября могли послужить триггером для волнения в стране.
Поэтому мы создали платформу "За честные и справедливые выборы". Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" заявила глава Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.
По её словам, очень важно было информировать граждан и население, особенно, в юридическом плане.
- "Горячая линия" у нас работала 24 часа в сутки. Работали у нас и региональные платформы. Шла активная пропаганда идей честных выборов. В рамкам платформы были направлены 411 наблюдателей. В день голосование опубликовано более 800 публикаций. Шла массированная работа через социальные сети. Выкладывали там, в том числе, жалобы и заявления и каждая из них отрабатывалась. Тем более, выборы создавали угрозу потери стабильности государства. Вмешательства власти и госорганов в выборы не было, - подчеркнула Нурипа Муканова.
Источник: vb.kg
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