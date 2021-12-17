Садыр Жапаров: Айгуль Жапарова даже уборщиц не назначает, не говоря уже о депутатах

Президент заявил, что если процент женщин в парламенте превышает 30 процентов, то ЦИК нужно привлечь к ответственности

Президент Садыр Жапаров прокомментировал информацию о переходе депутатского мандата Жанара Акаева кандидату женского пола — Токтобубу Оргалча. Его заявление появилось в соцсети Facebook.

«Хотел воздержаться от комментариев по распространяющимся слухам, но если игнорировать их, то некоторые люди могут поверить этой информации. Я обещал народу, что не повторю ошибок прошлого.

Предыдущие не комментировали спорные вопросы, мол, «это не мой уровень», что привело к массовому возмущению. В итоге произошли три революции», - написал глава государства.

Президент прокомментировал информацию о переходе мандата Жанара Акаева Токтобубу Оргалче.

«Жанар, если ты сам нечестен внутри, то не нужно и меня считать таковым. Напротив, кто-то подошёл к председателю ЦИК Шайлдабековой и сказал: «Мы договорились с президентом, он сказал поддержать Жанара Акаева». Я ответил Шайлдабековой: «Решайте вопрос исключительно в рамках закона и справедливости. Пускай никто не вмешивается в ваши дела». Это может подтвердить глава ЦИК. Мы с начала выборов и по сей день не вмешивались в дела Центризбиркома. Если вынесли незаконное решение, ответят за это», - заявил Жапаров.

Он отметил, что о существовании Токтобубу Оргалча они узнали после обсуждения последних событий.

«Ее не знает не то что Айгуль Жапарова, но даже ее отец. Раньше приплетали партию «Эл Умуту», а теперь - «Альянс», мол, это собственная оппозиционная партия.

Айгуль Жапарова не назначала ни одной уборщицы, не говоря уже о решении судеб депутатов. У неё есть лишь одно дело - помогать сиротам и вдовам. Впредь прошу держаться подальше от этих слухов», - написал глава государства.

Кроме того, Садыр Жапаров отметил, что граждане и сами знают, каким образом высчитывается женская квота в парламенте.

«Создайте комиссию и посчитайте вместе с ЦИК. Закон требует, чтобы не менее 30 процентов составляли женщины. Если превышает 30 процентов, значит, ЦИК отобрал мандат у Жанара и вынес неправильное решение. В этом случае нужно возбудить дело и привлечь к ответственности», - заключил он.

Источник: vesti.kg