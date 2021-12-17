(Видео) Токтобубу Оргалча: Ни разу вживую не видела Садыра и Айгуль Жапаровых

Кандидат от партии «Альянс» заявила, что между ней и Жанаром Акаевым нет разногласий

Кандидат от партии «Альянс» Токтобубу Оргалча прокомментировала информацию, распространяемую о ней в Сети. Ее обращение опубликовали на Youtube.

«Хочу еще раз объясниться перед кыргызстанцами. Со дня, как меня признали депутатом, среди народа распространились слухи обо мне: меня считали уйгуркой, китаянкой и даже шпионом. Это неправда. Я дочь племени «черик» Ат-Башынского района. Когда я получила гражданство Кыргызстана, в экстренном порядке сдала китайское гражданство», - сказала она.

Кроме того, Токтобубу Оргалча заявила, что информация о том, что она является подругой первой леди КР Айгуль Жапаровой.

«Я ни разу не видела вживую ни первую леди, ни первого человека в стране. Вижу их по телевизору и поддерживаю их политику. Не нужно верить слухам. Я отношусь к Жанару как к родному младшему брату. Между нами нет никаких разногласий. По божьей воле я пришла на законных основаниях по женской квоте. Ранее ведь ни разу не пожаловалась на то, что не прошла. Дорогие соотечественники, не понимая этого, вы ударяете меня об землю. Давайте работать вместо того, чтобы грызть друг друга», - сказала Оргалча.

Источник: vesti.kg