Аскар Акаев вновь прибыл на допрос в ГКНБ

Первый президент Кыргызстана продолжает отвечать на вопросы по делу Кумтора
Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев сегодня вновь прибыл на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу Кумтора. Об этом Vesti.kg сообщил экс-руководитель аппарата президента Бекболот Талгарбеков.
По его словам, Акаев должен был прибыть на допрос к 10:00 часам. Сколько первый президент пробудет в здании ГКНБ, неизвестно.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Кыргызстан прилетел Аскар Акаев. Известно, что он сотрудничает со следствием по делу золоторудной компании Кумтор. Через несколько дней он намерен снова улететь в Москву.
Источник: vesti.kg
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