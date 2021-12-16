Аскар Акаев вновь прибыл на допрос в ГКНБ

Первый президент Кыргызстана продолжает отвечать на вопросы по делу Кумтора

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев сегодня вновь прибыл на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу Кумтора. Об этом Vesti.kg сообщил экс-руководитель аппарата президента Бекболот Талгарбеков.

По его словам, Акаев должен был прибыть на допрос к 10:00 часам. Сколько первый президент пробудет в здании ГКНБ, неизвестно.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Кыргызстан прилетел Аскар Акаев. Известно, что он сотрудничает со следствием по делу золоторудной компании Кумтор. Через несколько дней он намерен снова улететь в Москву.

Источник: vesti.kg