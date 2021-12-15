В «Кумтор Голд Компани» удивлены, что сотрудники Минфина не предоставляют своему министру полную информацию

Мы крайне удивлены, что сотрудники Министерства финансов КР не предоставляют своему министру полную информацию.

На самом деле Алмаз Бакетаев озвучил только данные по налогу на валовый доход, составляющий 13 процентов с выручки от реализации золота, и не указал данные о всех остальных налогах, уже поступивших в бюджет Кыргызской Республики.

Комментируя данные Минфина за 11 месяцев текущего года, сообщаем, что налог на валовый доход действительно уплачен в сумме 6 миллиардов 998 миллионов сомов, тогда как по плану было предусмотрено 6 миллиардов 916 миллионов сомов. Уже очевидно, что план только по этому виду отчислений перевыполнен. Всего же оплачено налогов, включая отчисления по социальному страхованию за 11 месяцев - 11 миллиардов 714 миллионов сомов. В то время как были предусмотрены платежи за этот же период в сумме 8 миллиардов 2 миллиона сомов.

Для особо страждущих упрекнуть «Кумтор» в невыполнении плана, злорадствующих и пытающихся пропиариться на теме Компании заявляем, что по итогам года планируется перевыполнить заявленный ранее план в 1,5 раза и оплатить налоги в сумме более 13 миллиардов сомов.

Полный отчёт по итогам года Компания опубликует в начале следующего года, где все желающие получат ответы на волнующие их вопросы. «Кумтор Голд Компани» благодарит народ Кыргызстана, который в отличие от некоторых политиков, депутатов и заинтересованных лиц проявил понимание, поддержку и патриотизм в вопросе возвращения Рудника стране. Самое главное богатство Кыргызстана - его люди!

КГК

Источник: vesti.kg