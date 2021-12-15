Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца недели

Мы дали подписку о неразглашении.

Сегодня, 15 декабря, бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев был на допросе в ГКНБ по делу Кумтора вместе со своим адвокатом Айбеком Самарбековым.

По его словам, он покинул здание около 13:00.

"Мы дали подписку о неразглашении. Возможно, его вызовут на допрос еще раз в течение этой недели. Возможно, Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца этой недели", - сказал адвокат.

Он добавил, что не имеет права разглашать подробности встречи в ГКНБ. На допросе в ГКНБ Акаев пробыл несколько часов.

Источник: kaktus.media