Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца недели

Мы дали подписку о неразглашении.
Сегодня, 15 декабря, бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев был на допросе в ГКНБ по делу Кумтора вместе со своим адвокатом Айбеком Самарбековым.
По его словам, он покинул здание около 13:00.
"Мы дали подписку о неразглашении. Возможно, его вызовут на допрос еще раз в течение этой недели. Возможно, Аскар Акаев пробудет в Кыргызстане до конца этой недели", - сказал адвокат.
Он добавил, что не имеет права разглашать подробности встречи в ГКНБ. На допросе в ГКНБ Акаев пробыл несколько часов.
Источник: kaktus.media
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