"Меня душат слезы". В соцсетях обсуждают письмо Ташиева к Жапарову

В своем письме Камчыбек Ташиев пишет, что навестил отца Садыра Жапарова и что он потрясен приговором суда.

В соцсетях начали обсуждать письмо нынешнего главы ГКНБ КР Камчыбека Ташиева к президенту страны Садыру Жапарову, датированное 2 августа 2017 года. Письмо опубликовал на своей странице в соцсети директор "Регион ТВ" Откурбек Рахманов.

Именно в тот период, напомним, суд приговорил Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье "Захват заложников". Его обвиняли в организации митинга в городе Караколе в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение Кумтор и захвате в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева, который сам, кстати, в судах отрицал какой-либо захват.

В своем письме Камчыбек Ташиев пишет, что навестил отца Садыра Жапарова и что он потрясен приговором суда.

"Дорогой друг Садыр!

Не знаю, будет ли у тебя возможность прочитать это письмо, но если я не изолью боль, которая во мне накопилась, то я могу нарушить сегодняшний "запрещающий указ" непорядочной власти.

Дорогой друг, как быстро бежит время. В 2005 году, когда мы были стали депутатами, мы обещали, что никогда не предадим свое государство и будем работать во благо народа. С тех пор прошло 12 лет. Мы вдвоем дважды избирались депутатами. Также мы работали на ответственных государственных должностях, и, видит Бог, мы не нарушили данную клятву. До сих перед глазами стоит картина, как ты трудился и старался в интересах государства, особенно когда принимались важные решения в парламенте. Вместе мы преодолели множество трудностей, мы были смелыми, совершали ошибки, но мы не предавали интересы государства. Ты являешься примером в этом! Я был потрясен, услышав, какой приговор тебе вынесли. Этот приговор - политический приговор, они мстят тебе, я знаю, ты не сломаешься до последней минуты своей жизни, ты смелый, ты настоящий патриот!

Друг мой, ты не виноват, и это знает народ, и он тебя поддерживает.

Друг, я навестил твоего отца и увидел печаль в его глазах. Они были полны слез и боли, он немного заболел, но он не пролил ни единой слезы, а меня до сих пор душат слезы.

Эти дни тоже пройдут..."

Источник: vb.kg