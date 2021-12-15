Аскар Акаев находится на допросе в ГКНБ

Экс-президент сотрудничает со следствием в рамках дела по Кумтору
Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибыл на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Об этом Vesti.kg сообщил экс-руководитель аппарата президента Бекболот Талгарбеков.
Пока неизвестно, сколько по времени будет проходить допрос Акаева.
Между тем пресс-служба ГКНБ оказалась недоступна для комментариев.
Напомним, накануне Vesti.kg передавали, что в Кыргызстан прилетел Аскар Акаев. Известно, что он сотрудничает со следствием по делу золоторудной компании Кумтор. Через несколько дней он намерен снова улететь в Москву.
Источник: vesti.kg
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