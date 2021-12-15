Аскар Акаев находится на допросе в ГКНБ

Экс-президент сотрудничает со следствием в рамках дела по Кумтору

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев прибыл на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля. Об этом Vesti.kg сообщил экс-руководитель аппарата президента Бекболот Талгарбеков.

Пока неизвестно, сколько по времени будет проходить допрос Акаева.

Между тем пресс-служба ГКНБ оказалась недоступна для комментариев.

Напомним, накануне Vesti.kg передавали, что в Кыргызстан прилетел Аскар Акаев. Известно, что он сотрудничает со следствием по делу золоторудной компании Кумтор. Через несколько дней он намерен снова улететь в Москву.

Источник: vesti.kg