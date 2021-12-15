Сегодня пройдет очередное судебное заседание по кой-ташским событиям

Участие Алмазбека Атамбаева на процессе пока под вопросом

Сегодня, 15 декабря, состоится очередной судебный процесс по кой-ташским событиям. Об этом Vesti.kg сообщила официальный представитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кундуз Джолдубаева.

По ее словам, в суд должны доставить бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

- Пока не могу сказать точно, привезут ли Алмазбека Шаршеновича в суд,- сказала Джолдубаева. - В прошлый раз раз он не присутствовал из-за плохого самочувствия. В этот раз при хорошем самочувствии он должен появиться. В суд также доставят Фарида Ниязова и Равшана Джеенбекова.

Напомним, в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, среди которых организация массовых беспорядков в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и организация беспорядков во время октябрьских событий 2020-го. Среди фигурантов дела числятся экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и политик Равшан Джеенбеков.

Источник: Вести