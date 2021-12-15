Казакбаев попросил посла Китая решить проблему задержки товаров

«В этой связи Руслан Казакбаев попросил посла оказать содействие в скорейшем разрешении данной ситуации»,– сообщает пресс-служба.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудил с послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь вопрос осуществления грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По ее данным, министр проинформировал посла об имеющихся трудностях транспортировки грузов кыргызских предпринимателей на морских портах Циндао и Ляньюган КНР, направляющихся в Кыргызстан из Южной Кореи.

«В этой связи Руслан Казакбаев попросил посла оказать содействие в скорейшем разрешении данной ситуации»,– сообщает пресс-служба.

Источник: reporter.kg