Казакбаев попросил посла Китая решить проблему задержки товаров

«В этой связи Руслан Казакбаев попросил посла оказать содействие в скорейшем разрешении данной ситуации»,– сообщает пресс-служба.
Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудил с послом Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь вопрос осуществления грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
По ее данным, министр проинформировал посла об имеющихся трудностях транспортировки грузов кыргызских предпринимателей на морских портах Циндао и Ляньюган КНР, направляющихся в Кыргызстан из Южной Кореи.
«В этой связи Руслан Казакбаев попросил посла оказать содействие в скорейшем разрешении данной ситуации»,– сообщает пресс-служба.
Источник: reporter.kg
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