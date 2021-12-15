Министры иностранных дел Кыргызстана и Пакистана поговорили о помощи Афганистану

По данным пресс-службы, разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмудом Куреши, в котором говорилось о текущей социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

По данным пресс-службы, разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

По мнению Казакбаева, вопрос всестороннего содействия народу Афганистана сегодня актуален как никогда и в целях недопущения дальнейшей эскалации гуманитарного кризиса, необходимо выстраивать конструктивные контакты с афганским правительством с целью оказания финансовой и гуманитарной помощи народу этой страны.

«Министр иностранных дел Пакистана отметил роль мусульманских стран в оказании гуманитарной помощи и содействия в достижении мира и стабильности в Афганистане, выразив в этой связи надежду, что предстоящее 19 декабря внеочередное заседание Организации исламского сотрудничества в Исламабаде внесет позитивный вклад в этом значимом для членов организации деле», – проинформировала пресс-служба.

Казакбаев сообщил о готовности Кыргызстана поддерживать все международные инициативы, направленные на процветание и благополучие в Афганистане, отметив, что стабильность в этой стране является залогом стабильности в общем регионе.

Также, по данным ведомства, министры обсудили состояние двусторонних кыргызско-пакистанских отношений, выразили готовность развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, а также других сферах, представляющих взаимный интерес.

Источник: reporter.kg