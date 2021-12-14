(Фото) Акылбек Жапаров в ОАЭ подписал меморандум с министром по делам будущего

Помимо прочего, Жапаров рассказал о возможностях взаимодействия в сфере туризма.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с министром по делам кабинета министров и будущего Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммадом бин Абдуллой Аль Гергави. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Помимо прочего, Жапаров рассказал о возможностях взаимодействия в сфере туризма. Сообщается, что за прошедшие 9 месяцев Кыргызстан посетили около 4 тыс. граждан ОАЭ. Кроме того, продолжается реализация ряда социально-экономических проектов.

"Как известно, между правительствами двух стран создана рабочая группа в целях развития двусторонних отношений в сфере экономики и инвестиций. Кабинет министров будет оказывать полное содействие решению вопросов, возникающих в рамках рабочей группы. Сегодня мы подписываем меморандум, который является первым результатом нашей совместной работы. Уверен, усилия рабочей группы внесут вклад в продвижение кыргызско-эмиратского сотрудничества. Мы также заинтересованы в применении опыта ОАЭ в вопросе программ правительственных акселераторов, которые позволят повысить качество государственных услуг", - сказал он.

Мохаммад бин Абдулла Аль Гергави отметил важность продолжения поступательного развития сотрудничества между двумя странами.

По итогам встречи состоялась церемония подписания меморандума между кабинетом министров Кыргызстана и правительством ОАЭ о взаимопонимании в области институционального развития и повышения потенциала, принят план работы экспертной группы по сотрудничеству двух государств.

Источник: kaktus.media