Топ 10 самых богатых депутатов нового парламента

На днях налоговая служба Кыргызстана опубликовала декларации чиновников за 2019-2020 годы.

Редакция Bulak.kg решила ознакомить читателей с новоиспеченными депутатами 7-го созыва Жогорку Кенеша с самыми высокими доходами согласно обновленной декларации. Итак, топ 10.

1. Ормонов Улугбек Зулпукарович от партии «Ишеним» — 68 млн 467 тыс 347 сомов.

Его личный доход за 2019-2020 годы составил 66 млн 87 тыс 347 сомов, а доход его родственников — 1 млн 220 тыс сомов.

В декларации он также указал 3 842 га земли, дома площадью 186,2 кв.м и 235 кв.м, автомобили «Lexus» и «Toyota», ресторан и скот на 1 млн 160 тыс сомов.

2. Алимбеков Нурбек Каарыевич — депутат от Төлөйкөнского округа №8 — 28 млн 379 тыс 554 сома.

Годовой доход самого депутата составил 673 тыс сомов. А вот его родственники заработали 27 млн 706 тыс 533 сома. Сам депутат не владеет жильем. Но родственники живут в доме площадью 422 кв.м. и катаются на трех машинах: «Toyota Corolla», «Lexus LX-570» и «Range Rover».

3. Матраимов Искендер Исмаилович — депутат от Кара-Суйского округа №9 — 17 млн 384 тыс 224 сома.

Годовой доход парламентария составил 1 млн 984 тыс 224 сома. Тем не менее, согласно декларации, он не имеет собственного жилья. Зато у него есть лошади, которых он оценил в 15 млн 400 тыс сомов, и ездит он на «Toyota Land Cruiser 200».

Но, самое интересное это то, что его родственники зарабатывают почти в три раза больше, чем он, — 5 млн 348 тыс 900 сомов. Живут они в квартире площадью 176,9 кв.м. и катаются на «Toyota RAV4».

4. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич — депутат от Ала-Букинского округа №18 — 14 млн 798 тыс 304 сома.

За год сам Азизбек Турсунбаев заработал 675 тыс 804 сома. А его родственники 14 млн 122 тыс 500 сомов.

Имеет дом площадью 327 кв.м, автомашины «Lexus GX470» и «Toyota Prado».

Во владении его родственников находятся квартиры в 62,8 кв.м, 191,8 кв.м, дом в 184,3 кв.м, дачные дома в 12,8 кв.м, 64.7 кв.м, земельные участки площадью 10 053 га, автомашины «Lexus ES250», «Lexus LX 570» и «Toyota Camry».

5.Бакиров Омурбек Мырзараимович от Кок-Жарского округа №4 — 11 млн 638 тыс 642 сома.

708 тыс 642 сома — такую сумму заработал депутат за год. А доход его родственников составил 3 млн 50 тыс сомов.

Ни сам Бакиров, ни его родственники не имеют собственного жилья.

Зато владеют скотом на 1 млн 715 тыс и авто «Lexus LX 570» за 2 млн 760 тыс сомов.

6.Торобаев Бакыт Эргешович — партия «Ата-Журт Кыргызстан» — 9 млн 501 тыс 671 сом.

С 2019-го по 2020 год Торобаев заработал 787 тыс 471 сом, а его родственники — 8 млн 714 тыс 200 сомов.

У политика в собственности два дома в 180 и 179 кв.м. Его родственники живут в квартире площадью 171,8 кв.м. и катаются на «Mercedes-Benz Е320».

7. Икрамов Тазабек Икрамович — Сузакский округ №13 — 6 млн 14 тыс 855 сомов.

В декларации Икрамов указал 774 тыс 855 сомов годового дохода вместе с родственниками. Имеет жилой дом площадью 1 784 кв.м. и скот на 1 млн 440 тыс сомов. А у его близких имеются дома в 570 кв.м. и 95 кв.м., а так же две автомашины «Lexus 450» за 2,1 млн сомов и «Lexus 350» за 1,7 млн сомов.

8.Джумабеков Дастан Артисбекович с Манасского округа №20 Таласской области — 4 млн 800 тыс 777 сомов.

За год политик заработал 835 тыс 777 сомов и живет в маленькой квартире площадью 59,5 кв.м. Скот, которыми он владеет, оценил в 3 млн 965 тыс сомов.

9.Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович от партии «Ишеним» — 2 млн 451 тыс 137 сомов.

Личний доход Сыдыгалиева за год составил 607 тыс 337 сомов. А у его родственников — 1 млн 843 тыс 800 сомов, они же владеют квартирой в 210 кв.м. и двумя «Lexus GX-460».

10.Мамытов Талант Турдумаматович — партия «Ынтымак» — 2 млн 353 тыс 355 сомов.

703 тыс 355 сомов заработал экс-спикер Жогорку Кенеша за прошлый год. Ни он, ни его родственники не имеют собственного жилья. Зато есть скот на 1 млн 650 тыс сомов.

Источник: Bulak.kg