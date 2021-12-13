Путин назвал распад СССР трагедией

Президент России Владимир Путин рассказал, что воспринял распад СССР как трагедию, как распад исторической России.

Эта оценка главы государства прозвучала в эфире канала «Россия-1» в фильме «Россия. Новейшая история».

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны, - сказал он в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР. - Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз».

Он напомнил, что страна утратила 40% территории, примерно столько же производственных мощностей, населения. «Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что с распадом Союза «25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет».

«Для них (республик) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо. Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», - пояснил Путин.

Наиболее известна оценка распада СССР, которую Путин дал еще в 2005 году, обращаясь к Федеральному собранию. Президент тогда назвал его крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

В 2015 году Путин заявил, что в результате распада Советского Союза «русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире».

В ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!» в 2019 году глава государства назвал причиной распада Советского Союза неэффективную экономическую политику его руководства, которая отразилась и на политической сфере. Он добавил, что распад СССР почти не связан с ростом националистических настроений в Прибалтике. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в ответ на слова российского лидера заявил, что в основе распада лежали отношения между республиками, а не экономические причины.

8 декабря 1991 года главы России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Белоруссии (Станислав Шушкевич) подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» (Беловежские соглашения). В документе говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Де-факто последним днем СССР стало 25 декабря, когда Горбачев заявил о своей отставке, а красный флаг над Кремлем заменили на российский бело-сине-красный.

Источник: centralasia.media