Невестка Бакиева о подаренных автомобилях Лукашенко: Это чистейшая выдумка

Это чистейшая выдумка! Я была в полном недоумении и шоке когда до меня довели эту информацию!

В Интернете появилась информация о том, что Айжан Кененбаева - невестка беглого президента Курманбека Бакиева передала президенту Беларусии Александру Лукашенко не менее 1,6 миллионов долларов за покровительство. Такие сведения приведены в расследовании объединения бывших силовиков РБ.

Так, сообщалось, что супруга Максима Бакиева Айжан Кененбаева в 2018 году якобы подарила в автопарк Лукашенко Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, стоимостью не менее 1,4 миллиона евро. Кроме этого авто Кененбаева передала Лукашенко мотоцикл Harley-Davidson 2018 года выпуска стоимостью 26 500 долларов.

Корреспондент VB.KG связался по интернету с Айжан Кененбаевой, чтобы спросить: правда ли, что она дарила Лукашенко автомобили?

"Это чистейшая выдумка! Я была в полном недоумении и шоке когда до меня довели эту информацию! Что тут скажешь? Автор материала очень креативно подошел к своей работе", - ответила Кенебаева.

VB.KG: Если это не правда, то как вы прокомментируете такие публикации в СМИ?

Айжан Кененбаева: "Обычная информационная война. Только жаль что творческая энергия авторов была направлена на низкую клевету, а не на что то конструктивное".

VB.KG: Будете ли защищать свою честь в суде?

Айжан Кененбаева: "Не вижу необходимости, так как с моей честью все в порядке, а вот тем кто занимается бессовестным враньем, я посоветовала бы задуматься о чести".

VB.KG: Дарили ли Бакиевы какие-нибудь подарки Лукашенко?

Айжан Кененбаева: "Я этого просто не знаю. Это вне сферы моей осведомленности".

VB.KG: Правда ли пишут СМИ, что экс президент Курманбек Бакиев намерен вернуться в Кыргызстан весной следующего года?

Айжан Кененбаева: "Он со мной свои планы не обсуждает. Но я знаю, что он сильно скучает по родине".

Источник: vb.kg