Эдиль Байсалов: Президент только сейчас начал полноценно работать

Президент только сейчас по-настоящему вступил в свою роль.

Об этом сегодня во время обсуждении плана мероприятия по реализации плана национального развития заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, первый год президентства Садыра Жапарова ушло на реализацию конституционной реформы.

"Президент, по сути, по-настоящему только сейчас полноценно вступает в свою роль. Первый год ушел на реализацию конституционной реформы, президент добился поддержки народа. Народ поддержал курс власти", - сказал Байсалов.

Он отметил, что те вещи, которые сейчас ставят в вину нынешних властей, на самом деле отголоски и ошибки предыдущих властей.

Источник: kaktus.media