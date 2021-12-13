Эдиль Байсалов: Президент только сейчас начал полноценно работать

Президент только сейчас по-настоящему вступил в свою роль.
Об этом сегодня во время обсуждении плана мероприятия по реализации плана национального развития заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.
По его словам, первый год президентства Садыра Жапарова ушло на реализацию конституционной реформы.
"Президент, по сути, по-настоящему только сейчас полноценно вступает в свою роль. Первый год ушел на реализацию конституционной реформы, президент добился поддержки народа. Народ поддержал курс власти", - сказал Байсалов.
Он отметил, что те вещи, которые сейчас ставят в вину нынешних властей, на самом деле отголоски и ошибки предыдущих властей.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!