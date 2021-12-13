Мелис Турганбаев метит на место президента НОК

Но ежедневную рутинную работу глава НОК избегал.

Заседание Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Кыргызстана, на котором должен был быть избран его новый президент, ранее было перенесено с 24 ноября на 23 декабря. Причина тому более чем уважительная.

Национальный олимпийский комитет КР и Федерацию спортивной борьбы (так положено по уставу Международного олимпийского комитета) несколько последних лет возглавлял шеф одной из компаний по производству алкогольных напитков Шаршенбек Абдыкеримов. Руководил он олимпийским движением страны своеобразно. Глава НОК не жалел собственных средств на премирование спортсменов, достигших побед на престижных соревнованиях, говорят, что он даже приобретал для них квартиры. Кроме того, теперь уже бывший президент Национального олимпийского комитета на свои кровные возвел тир для занятий по стрелковым видам спорта. Одним словом, о таких меценатах, как Шаршенбек Абдыкеримов, атлеты многих государств могут только мечтать.

Но ежедневную рутинную работу глава НОК избегал. Хотя его предшественники на этом посту - Эшим Кутманалиев и Мурат Саралинов - постоянно организовывали любительские состязания и очень гордились результатами своей деятельности. Кроме того, в уставах всех национальных олимпийских комитетов мира написано, что они обязаны заниматься не только развитием спорта высших достижений в своих странах, но и массовым оздоровительным движением, а также пропагандой здорового образа жизни. Но главе НОК этими "пустяками", похоже, заниматься было некогда. Скажем больше, глава НОК Абдыкеримов даже редко заглядывал в свой кабинет.

В конце концов он решил уйти в отставку с занимаемых постов. По официальной версии - по состоянию здоровья.

На заседании ассамблеи Национального олимпийского комитета руководители Федерации спортивной борьбы неожиданно потребовали перенести заседание. "Только борцы приносят на чемпионатах мира и Олимпиадах медали. Секции наших видов спорта самые многочисленные, поэтому в руководящих структурах НОК должен быть президент нашей федерации. А так как место главы федерации вакантно, то и заседание ассамблеи проводить не имеет смысла", - справедливо заметили члены борцовской организации.

Вице–президенты Национального олимпийского комитета пошли им навстречу и перенесли заседание на 23 декабря.

А неделю назад стало известно, что президентом Федерации спортивной борьбы избран бывший министр внутренних дел Мелис Турганбаев. В молодые годы он не раз становился победителем многих всесоюзных соревнований по вольной борьбе, а сейчас принимает участие в чемпионатах мира среди ветеранов и достигает немалых успехов. Одним словом, лучшей кандидатуры на пост президента федерации найти было сложно.

Можно не сомневаться, что друзья и соратники Мелиса Турганбаева предложат его кандидатуру и на пост президента Национального олимпийского комитета. Их аргумент будет железобетонным: борьба в Кыргызстане по–прежнему остается самым успешным видом спорта. В спор, не исключено, могут вмешаться представители Федерации дзюдо, у которой есть свой достойный кандидат. Как нам стало известно, в выборах намерены также участвовать президент Федерации конного спорта Садыр Мамытов и доктор социологических наук, мастер спорта СССР по самбо Болот Мотукеев.

Кто станет президентом НОК, не беремся предсказать. Главное, чтобы комитет возглавил человек, который досконально знает все проблемы индустрии рекордов и оздоровительного движения Кыргызстана, имеет четкую, научно обоснованную программу по выводу их из кризиса.

Источник: vb.kg