Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы, - А.Лукашенко на заседании ВЕЭС

По его словам, страны союза в текущем году достигли хороших результатов во внешней и взаимной торговле.
Страны Евразийского экономического союза могут сами себя обеспечить всем необходимым. Об этом сегодня, 10 декабря 2021 года, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Хватить нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», - считает он.
По его словам, страны союза в текущем году достигли хороших результатов во внешней и взаимной торговле.
«Почти все страны нашего союза имеют двухзначный рост экспорта на внешние рынки. Это хороший сигнал. Дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года. В плановом порядке идет развитие интеграции до 2025 года», - пояснил он.
А.Лукашенко сказал, что принципиальными вопросами являются вопросы по созданию общих рынков нефти и газа.
Источник: tazabek.kg
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