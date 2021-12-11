Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы, - А.Лукашенко на заседании ВЕЭС

По его словам, страны союза в текущем году достигли хороших результатов во внешней и взаимной торговле.

Страны Евразийского экономического союза могут сами себя обеспечить всем необходимым. Об этом сегодня, 10 декабря 2021 года, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Хватить нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это», - считает он.

По его словам, страны союза в текущем году достигли хороших результатов во внешней и взаимной торговле.

«Почти все страны нашего союза имеют двухзначный рост экспорта на внешние рынки. Это хороший сигнал. Дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базе прошлого года. В плановом порядке идет развитие интеграции до 2025 года», - пояснил он.

А.Лукашенко сказал, что принципиальными вопросами являются вопросы по созданию общих рынков нефти и газа.



Источник: tazabek.kg