Посол КР в РУз принял участие в круглом столе

Вместе с тем он принял участие в посадке деревьев.
Накануне посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов в рамках поездки глав дипломатических миссий и представительств международных организаций в горнолыжную зону «Амирсой» принял участие в круглом столе «Внешняя политика нового Узбекистана: динамика, достижения и перспективы», организованном МИД РУз.
Выступая перед участниками мероприятия, он отметил текущее состояние сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, перспективы дальнейшего развития кыргызско-узбекского взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах.
Посол подчеркнул, что благодаря совместным усилиям и политической воле глав Кыргызстана и Узбекистана открыта новая страница в отношениях двух государств, а политические контакты между странами всецело служат укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между КР и РУз.
Вместе с тем он принял участие в посадке деревьев.
Пресс-служба посольства КР в РУз
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