Посол КР в РУз принял участие в круглом столе

Вместе с тем он принял участие в посадке деревьев.

Накануне посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов в рамках поездки глав дипломатических миссий и представительств международных организаций в горнолыжную зону «Амирсой» принял участие в круглом столе «Внешняя политика нового Узбекистана: динамика, достижения и перспективы», организованном МИД РУз.



Выступая перед участниками мероприятия, он отметил текущее состояние сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, перспективы дальнейшего развития кыргызско-узбекского взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах.

Посол подчеркнул, что благодаря совместным усилиям и политической воле глав Кыргызстана и Узбекистана открыта новая страница в отношениях двух государств, а политические контакты между странами всецело служат укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между КР и РУз.



Вместе с тем он принял участие в посадке деревьев.





Пресс-служба посольства КР в РУз

