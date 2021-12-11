"Мало ли что произойдет весной". Кабмин о том, как обеспечил силовиков всем необходимым

Мы знаем все пути и постепенно наводим порядок во всех отраслях, так же как президент остановил коррупцию на Кумторе, мы сейчас боремся с угольной мафией.
Глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров в интервью телеканалу КТРК рассказал, что кабмин обеспечил всем необходимым все силовые органы, ведь "мало ли что произойдет весной".
О таможне
- В ноябре таможенный орган превысил план сборов и принес бюджету страны 45 млн сомов. Новый председатель таможенной службы взял на себя обязательство, что в конце года таможня внесет в бюджет страны 7 млрд сомов, а не как ранее было 3 млрд 400 млн сомов. Налоговая служба только в ноябре собрала 800 млн сомов.
Мы знаем все пути и постепенно наводим порядок во всех отраслях, так же как президент остановил коррупцию на Кумторе, мы сейчас боремся с угольной мафией. Просим прощения у граждан за то, что зимой готовимся к зиме. Немного позже пришли [к власти]. Но со следующего года с 1 мая до 1 ноября все места обеспечим углем. И сейчас, несмотря на все наши ограничения, обеспечиваем всех углем, и ТЭЦ, и граждан на местах, - сказал Жапаров.
Об электричестве
- Электроэнергии хватит. Сами знаете, ранее у нас не было хороших политических связей с Узбекистаном и Туркменистаном, лидеры не могли найти общий язык. Были определенные ограничения при транзите газа и электричества из других стран. На сегодня электричество и газ приходят из Туркменистана и нет никаких ограничений. Если мы хотим взять электроэнергию в России, то нет ограничений со стороны Казахстана, Узбекистан помогает по мере возможности.
Что произойдет весной?
- В странах Центральной Азии сейчас все проблемы решаются на уровне президента и правительств и нет проблем или вопросов, которые бы не решались...
Мы все покупаем на свои деньги, а не просим помощи. Мы сейчас все силовые органы обеспечили необходимым, мало ли что произойдет весной.
Социальные выплаты
- Если говорить по социальным выплатам, то с 1 января повысятся все выплаты до 220 сомов, то есть улучшим питание в домах престарелых, инвалидов и так далее. Ранее было 110 сомов, а теперь будет 220 сомов. У нас есть свои расчеты, и постепенно все ставим на места.
Об алкогольной мафии
- Алкогольную мафию мы разбили полностью. После того как их крыши в силовых органах сняли с должностей, те же заводы, которые работали и говорили, что не могут заплатить за акциз, сами приходят. Они готовы с 1 января все добровольно выплатить. Они понимают, что до этого все было неправильно.
Вот налоговики говорят, что только за акциз водки производители готовы платить 1 млн 600 тыс. сомов, но ведь есть пиво, вино, коньяк и шампанское, по всем нужно навести порядок. Увеличим бюджет с 2 млрд сомов до 3 млрд сомов. С табачной отрасли увеличим с 5 млрд до 10 млрд сомов.
Только в ноябре налоговики собрали 9 млрд 800 млн сомов, такого никогда не было.
О налоговых сборах
- Налоговики и таможенники будут проверять всех, ведь много где присутствуют коррупционные элементы. До конца года консолидированный бюджет будет не 280 млрд сомов, а 300-306 млрд. В следующем году таможня соберет не 38-40 млрд сомов, а 100 млрд сомов, а налоговая - более 150 млрд сомов.
Источник: Кактуз
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