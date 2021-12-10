«Простота хуже дурака». Рукаппарата мэрии Бишкека оскорбился словами спикера горкенеша

Миргазы Исаков покинул зал заседания
На президиуме БГК между руководителем аппарата мэрии Бишкека Миргазы Исаковым и спикером Куванычбеком Конгантиевым произошла словесная перепалка.
- Миргазы Маратович, есть хорошее выражение «простота хуже воровства», - сказал спикер БГК. - В нашем случае перефразировал бы и сказал: «простота хуже дурака». Вы у нас высококвалифицированный специалист. В нужный момент вы преподносите информацию, изымая оттуда основную свою мысль. Скажите, у городского кенеша имеются контрольные функции в соответствии с Конституцией ?
Миргазы Исаков заявил, что на прошлом заседании уже слышал эти слова от спикера БГК.
- Вы используете сомнительные выражения, переходите на личности, - ответил рукаппарата столичной мэрии. - Давайте тогда отдельно сядем. Я могу вам рассказать.
Конгантиев заявил, что не собирается отдельно сидеть.
- Рад, что сегодня много свидетелей, которые не позволят вывернуть мои слова наизнанку, - продолжил спикер БГК. - Мое выражение никого не касалось. К сожалению, если люди не знают его значения, то это их проблемы. Выражение означает, что простота приводит человека к непониманию. Наивность наша, депутатов. Ни сейчас, ни на прошлом президиуме я никого не оскорблял.
После чего Миргазы Исаков демонстративно покинул заседание БГК.
Источник: vesti.kg
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