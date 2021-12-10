Германия выделит деньги на реализацию проектов в КР

В частности, дипломаты рассмотрели некоторые аспекты кыргызско-германского взаимодействия в контексте состоявшихся межмидовских консультаций.
Накануне первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев встретился с послом Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике доктором Габриэлой Геллил. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
По ее данным, стороны отметили, что прошедшие 26 ноября 2021 года в онлайн-формате консультации между внешнеполитическими ведомствами Кыргызстана и Германии позволили обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и определить дальнейшие направления сотрудничества.
В частности, дипломаты рассмотрели некоторые аспекты кыргызско-германского взаимодействия в контексте состоявшихся межмидовских консультаций.
Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Германией, стороны обсудили проведение в течение 2022 года двусторонних мероприятий, включая визитов на высоком и высшем уровне.
Нуран Ниязалиев в положительном ключе отметил решение Федерального правительства Федеративной Республики Германия о выделении финансирования на реализацию проектов в Кыргызстане.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!