Германия выделит деньги на реализацию проектов в КР

В частности, дипломаты рассмотрели некоторые аспекты кыргызско-германского взаимодействия в контексте состоявшихся межмидовских консультаций.

Накануне первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев встретился с послом Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике доктором Габриэлой Геллил. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, стороны отметили, что прошедшие 26 ноября 2021 года в онлайн-формате консультации между внешнеполитическими ведомствами Кыргызстана и Германии позволили обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и определить дальнейшие направления сотрудничества.

В частности, дипломаты рассмотрели некоторые аспекты кыргызско-германского взаимодействия в контексте состоявшихся межмидовских консультаций.

Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Германией, стороны обсудили проведение в течение 2022 года двусторонних мероприятий, включая визитов на высоком и высшем уровне.

Нуран Ниязалиев в положительном ключе отметил решение Федерального правительства Федеративной Республики Германия о выделении финансирования на реализацию проектов в Кыргызстане.

Источник: Кабар