Депутат Токтомамбетов: Где Канат Исаев? Он должен был вынести заключение по Бакытбеку Жетигенову

Евгения Строкова предложила включить в комиссию ЖК еще несколько нардепов
Депутат ЖК Аманкул Токтомамбетов на заседании парламента попросил спикера найти Каната Исаева, который должен был вынести заключение комиссии по Бакытбеку Жетигенову.
- Где Канат Исаев? - спросил парламентарий. - Где его комиссия? Вчера он говорил, что завершит рассмотрение вопроса и сегодня вынесет на заседание. Прошу спикера найти Каната Исаева. Пусть соберет комиссию и вынесет заключение. Он дал слово перед кыргызстанцами.
Его коллега Евгения Строкова предложила включить в комиссию еще несколько депутатов для более объективного рассмотрения данного вопроса.
- Туда можно включить Айсулуу Мамашову, Мирлана Жеенчороева, Каныбека Иманалиева, - сказала она. - Это те люди, которые могли бы грамотно подойти к этому вопросу.
Источник: vesti.kg
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