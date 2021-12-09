Депутат Токтомамбетов: Где Канат Исаев? Он должен был вынести заключение по Бакытбеку Жетигенову

Евгения Строкова предложила включить в комиссию ЖК еще несколько нардепов

Депутат ЖК Аманкул Токтомамбетов на заседании парламента попросил спикера найти Каната Исаева, который должен был вынести заключение комиссии по Бакытбеку Жетигенову.

- Где Канат Исаев? - спросил парламентарий. - Где его комиссия? Вчера он говорил, что завершит рассмотрение вопроса и сегодня вынесет на заседание. Прошу спикера найти Каната Исаева. Пусть соберет комиссию и вынесет заключение. Он дал слово перед кыргызстанцами.

Его коллега Евгения Строкова предложила включить в комиссию еще несколько депутатов для более объективного рассмотрения данного вопроса.

- Туда можно включить Айсулуу Мамашову, Мирлана Жеенчороева, Каныбека Иманалиева, - сказала она. - Это те люди, которые могли бы грамотно подойти к этому вопросу.

Источник: vesti.kg