Грозный вид Ташиева напугал воров

С приходом президента Садыра Жапарова во власть началась безжалостная борьба с коррупцией.

Президент направил все свои силы на улучшение условий жизни народа, занят развитием экономики. Конечно, тяжело одному нести такую ношу, поэтому помогает ему в нелегком деле жестко борющийся с коррупцией и координирующий силовые структуры Камчыбек Ташиев. Грозный вид Камчыбека Ташиева стало косточкой в горле коррупционеров, они в ужасе. Это факт. Прошли времена, когда можно было делать что в голову взбредет. Все поняли, что от закона никуда не деться, в страхе пребывают те, кто положил деньги себе в карман. Мы далеки от того, чтобы сказать – коррупция исчезла на 100%, но Ташиев предпринимает эффективные меры. Благодаря его решительности замешанные в коррупции чиновники перечислили миллионы в казну. Это говорит о решительности и патриотизме Ташиева.

Источник: chyndyk.media