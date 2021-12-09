Грозный вид Ташиева напугал воров

С приходом президента Садыра Жапарова во власть началась безжалостная борьба с коррупцией.
Президент направил все свои силы на улучшение условий жизни народа, занят развитием экономики. Конечно, тяжело одному нести такую ношу, поэтому помогает ему в нелегком деле жестко борющийся с коррупцией и координирующий силовые структуры Камчыбек Ташиев. Грозный вид Камчыбека Ташиева стало косточкой в горле коррупционеров, они в ужасе. Это факт. Прошли времена, когда можно было делать что в голову взбредет. Все поняли, что от закона никуда не деться, в страхе пребывают те, кто положил деньги себе в карман. Мы далеки от того, чтобы сказать – коррупция исчезла на 100%, но Ташиев предпринимает эффективные меры. Благодаря его решительности замешанные в коррупции чиновники перечислили миллионы в казну. Это говорит о решительности и патриотизме Ташиева.
Источник: chyndyk.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!