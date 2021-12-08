Первые итоги рабочей поездки премьера. В Нур-Султане подписали четыре документа (список)

По итогам переговоров, которые провел в Нур-Султане Акылбек Жапаров, подписали четыре документа, сообщает пресс-служба кабинета министров КР.
1. Принят совместный план мероприятий (дорожная карта) по созданию и работе оптово-распределительных центров на территории Кыргызстана.
2. Утвержден план мероприятий по развитию референс-лабораторий экономического коридора Алматы - Бишкек на 2022-2024 годы.
3. Подписано соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Казахстана об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона.
4. Утвержден совместный план мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Карасу".
Напомним, сейчас Акылбек Жапаров находится в столице Казахстана с рабочим визитом.
Источник: Кактуз
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