Глава АДС: сегодня борьба с коррупцией дает положительный эффект

Сегодня в отеле "Достук" прошел круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией.

Организаторами выступили организации гражданского общества – члены Антикоррупционного делового совета (АДС) при Президенте Кыргызской Республики.

Круглый стол проведен во исполнение указа президента по совершенствованию основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции, обеспечения эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции.

Как отметили участники мероприятия, сегодня руководством страны ведется активная и непримиримая борьба с коррупцией во всех сферах деятельности.

"Надо признать, что за последние 30 лет рост коррупции в Кыргызстане вырос в десятки раз. Всему виной не только слабая и, возможно, где- то неэффективная работа правоохранительных и судебных органов, но и несовершенство законодательной базы страны", - сказал член АДС Ялкун Даутов.

Он заявил, что коррупционеры "привыкли, что им все сходило с рук".

"Они годами не несли ответственности, если сказать на простом языке - "потеряли нюх", и грабили страну. Каждый должен знать, что коррупция - это умышленное деяние и за нее рано или поздно придется нести ответственность", - сказал Ялкун Даутов.

Как отметила глава АДС при Президенте Нурипа Муканова, на сегодня борьба с коррупцией дает положительный эффект.

"Коррупция - это тяжелая статья, тяжелое преступление, и санкции должны быть соразмерными. Мы все являемся свидетелями громких задержаний крупных коррумпированных политических лиц. Это сигнал и пример того, как, невзирая на должности и бывшие заслуги, люди, уличенные в коррупции, все-таки несут соответствующее наказание согласно закону. Это говорит и о том, что законы у нас работают", - отметила она.

По итогам круглого стола ряд активных членов общественных организаций были награждены Почетной грамотой Антикоррупционного делового совета.

Источник: vb.kg