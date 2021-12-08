Комиссия ЖК отказала Генпрокуратуре в лишении неприкосновенности Жээнбекова и Зулпукарова

Депутаты сегодня также рассмотрят вопрос по Бакытбеку Жетигенову
Комиссия ЖК по рассмотрению представления генпрокурора Курманкула Зулушева о лишении неприкосновенности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова приняла решение отказать надзорному органу. Об этом на заседании парламента сообщил председатель комиссии Канатбек Исаев.
- Вчера было заседание комиссии, защитники Жетигенова не смогли принять участие, - добавил Исаев. - Сегодня рассмотрим вопрос по третьему коллеге.
Парламентарий напомнил о части 1 статьи 78 Конституции:
«Депутат ЖК не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов ЖК, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления».
Напомним, Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров были задержаны по обвинению в коррупции, а Бакытбек Жетигенов - по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.
Была создана депутатская комиссия для рассмотрения представления генпрокурора о лишении неприкосновенности задержанных парламентариев.
Накануне Генпрокуратура сообщила о том, что если Жогорку Кенеш откажет в привлечении к ответственности Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова, их освободят из-под стражи. Отмечалось, что процессуальное решение принимается на основании постановления парламента.
Источник: vesti.kg
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