Комиссия ЖК отказала Генпрокуратуре в лишении неприкосновенности Жээнбекова и Зулпукарова

Депутаты сегодня также рассмотрят вопрос по Бакытбеку Жетигенову

Комиссия ЖК по рассмотрению представления генпрокурора Курманкула Зулушева о лишении неприкосновенности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова приняла решение отказать надзорному органу. Об этом на заседании парламента сообщил председатель комиссии Канатбек Исаев.

- Вчера было заседание комиссии, защитники Жетигенова не смогли принять участие, - добавил Исаев. - Сегодня рассмотрим вопрос по третьему коллеге.

Парламентарий напомнил о части 1 статьи 78 Конституции:

«Депутат ЖК не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов ЖК, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления».

Напомним, Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров были задержаны по обвинению в коррупции, а Бакытбек Жетигенов - по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

Была создана депутатская комиссия для рассмотрения представления генпрокурора о лишении неприкосновенности задержанных парламентариев.

Накануне Генпрокуратура сообщила о том, что если Жогорку Кенеш откажет в привлечении к ответственности Жээнбекова, Зулпукарова и Жетигенова, их освободят из-под стражи. Отмечалось, что процессуальное решение принимается на основании постановления парламента.

Источник: vesti.kg