Нурбек Алимбеков: Откуда у Шайлообека Атазова деньги?

"Он спрашивает, откуда у меня деньги. А у него они откуда?

Депутат Нурбек Алимбеков ответил на обвинения коллеги Шайлообека Атазова. Напомним, они оба баллотировались по Толойконскому одномандатному округу на выборах в Жогорку Кенеш.

"Не хотел равняться. Но он решил использовать трибуну, считаю правильным ответить. Он сам ходил, всех пугал. Руководителю нашего штаба в селе Фуркат за 5 дней до дня голосования звонил, запугивал, отправил к нему двух спортсменов. Это дело сейчас рассматривается в прокуратуре", - сказал Алимбеков на заседании парламента.

По его словам, если за Атазова проголосовали 17 тыс. избирателей, то за него 19 тыс. человек.

"Он спрашивает, откуда у меня деньги. А у него они откуда? Его баннеры заполонили весь округ. Агитматериалов у него было больше, чем у меня", - добавил Алимбеков.

Источник: Кактуз