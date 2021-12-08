Нурбек Алимбеков: Откуда у Шайлообека Атазова деньги?

"Он спрашивает, откуда у меня деньги. А у него они откуда?
Депутат Нурбек Алимбеков ответил на обвинения коллеги Шайлообека Атазова. Напомним, они оба баллотировались по Толойконскому одномандатному округу на выборах в Жогорку Кенеш.
"Не хотел равняться. Но он решил использовать трибуну, считаю правильным ответить. Он сам ходил, всех пугал. Руководителю нашего штаба в селе Фуркат за 5 дней до дня голосования звонил, запугивал, отправил к нему двух спортсменов. Это дело сейчас рассматривается в прокуратуре", - сказал Алимбеков на заседании парламента.
По его словам, если за Атазова проголосовали 17 тыс. избирателей, то за него 19 тыс. человек.
"Он спрашивает, откуда у меня деньги. А у него они откуда? Его баннеры заполонили весь округ. Агитматериалов у него было больше, чем у меня", - добавил Алимбеков.
Источник: Кактуз
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!