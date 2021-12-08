Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова выпустят из СИЗО

Жанар Акаев заявил, что многие чиновники задержаны на основании сплетен и слухов.

Жогорку Кенеш 8 декабря рассмотрел решение депутатской комиссии об отказе в удовлетворении представления Генеральной прокуратуры на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова.

По словам председателя комиссии Каната Исаева, 26 ноября генпрокурор Курманкул Зулушев внес в парламент представление по трем депутатам. Для его рассмотрения была образована комиссия из семи человек.

"Изучив материалы и заслушав информацию правоохранительных органов, комиссия решила, что данных, подтверждающих связь Жээнбекова и Зулпукарова с деятельностью ЗАО "Кумтор голд компани", нет. К тому же дело в их отношении возбуждено только на основании показаний бывших депутатов Узакбаева, Пирматова и Баатырбекова, которые были получены во время их нахождения в СИЗО ГКНБ и при сотрудничестве со следствием", - отметил Исаев.

Он напомнил, что, согласно статье 78 Конституции, депутат Жогорку Кенеша не может подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше. Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления.

"Комиссия решила, что депутаты должны быть незамедлительно освобождены из-под ареста", - добавил глава комиссии.

По словам Исаева, решение о представлении генпрокурора в отношении Бакытбека Жетигенова еще не принято, так как на заседания комиссии не явились его адвокат и представители. Как только решение будет принято, его внесут на рассмотрение палаты.

"Но отмечу, Жетигенов тоже задержан незаконно. Комиссия писала об этом в Генпрокуратуру", - добавил депутат.

Жанар Акаев заявил, что многие чиновники задержаны на основании сплетен и слухов.

"Кто-то с кем-то по телефону разговаривал, кто-то в кафе что-то сказал. Если так будет продолжаться, у нас никого не останется. Это неправильно. Молдокматов, Асанов тоже незаконно сидят. Атамбаева, если на то пошло, тоже можно из-под стражи отпустить. Выборы прошли, Конституция изменилась. Надо начать историю с чистого листа", - подчеркнул он.

лен комиссии Евгения Строкова отметила, что ее коллег даже после окончания депутатского срока не имеют права привлекать к ответственности за депутатскую деятельность и преследовать.

"Вы как блюстители закона должны знать это в первую очередь", - обратилась она к представителям Генпрокуратуры.

В результате обсуждения Жогорку Кенеш согласился с решением комиссии. За проголосовали 94 депутата, против - 0. Зарегистрированы 102 депутата.

Алтынбек Сулайманов попросил комиссию вынести решение по Жетигенову в течение часа, чтобы депутаты к тому времени не разошлись.

"Каждая фракция, сами обеспечьте наличие своих депутатов на заседании после перерыва", - ответил Исаев.

Источник: Кактуз