Европейский союз выделил более 21 млн евро на безопасность границ в Центральной Азии

На мероприятии представили цели и задачи программы, а также планы ее реализации во всех пяти странах региона.
В Бишкеке 7 декабря состоялась презентация десятой фазы программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА). Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.
На мероприятии представили цели и задачи программы, а также планы ее реализации во всех пяти странах региона.
Программу содействия управлению границами в ЦА финансирует Европейский союз и реализует консорциум партнеров ЕС и Международный центр по развитию миграционной политики. Консорциум партнеров возглавляет Государственная пограничная охрана Латвийской Республики.
Десятая фаза с общим бюджетом в 21,65 млн евро - крупнейшая инициатива в регионе. Программа стартовала 1 апреля 2021 г., срок ее реализации составляет 54 месяца.
Основная цель программы БОМКА – повышение безопасности и стабильности в регионе путем содействия устойчивому экономическому развитию через интегрированное управление границами. Тематически БОМКА 10 охватывает четыре компонента: институциональное развитие институциональное развитие пограничных ведомств, повышение потенциала в области раскрытия нарушений, содействие торговле и улучшение приграничного сотрудничества. Географически проект охватывает все пять стран Центральной Азии.
Текущая фаза, основанная на достижениях и результатах предыдущей деятельности, продолжит работу по поддержке приграничного сотрудничества и улучшению условий жизни людей, живущих в приграничных регионах Центральной Азии, а также будет способствовать легальным торговым потокам через границы.
Источник: Кактуз
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