Депутат БГК потребовал принять меры в отношении руководителя Аппарата мэрии вплоть до увольнения

Депутаты БГК обсуждают письмо мэрии Бишкека в Бишкекский горкенеш с просьбой не приглашать вице-мэров на комиссии.
Лидер фракции «Өнүгүү-прогресс» Бишкекского горкенеша Манас Абдыллабек уулу 7 декабря потребовал принять меры в отношении руководителя Аппарата мэрии Бишкека Миргазы Исакова вплоть до увольнения.
Депутаты БГК обсуждают письмо мэрии Бишкека в Бишкекский горкенеш с просьбой не приглашать вице-мэров на комиссии. Письмо подписано Миргазы Исаковым, который отсутствует.
«Если вы не примете меры, мы по Конституции в рамках своих полномочий вынесем вопрос о выражении недоверия мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву», - сказал Абдыллабек уулу.
Он сообщил, что в повестке дня сессии 9 вопросов. «Пока не решим этот вопрос саботажа («тоготпойт»), предлагаю не утверждать вопросы сессии», - сказал он.
Источник: Акипресс
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