Депутат БГК потребовал принять меры в отношении руководителя Аппарата мэрии вплоть до увольнения

Депутаты БГК обсуждают письмо мэрии Бишкека в Бишкекский горкенеш с просьбой не приглашать вице-мэров на комиссии.

Лидер фракции «Өнүгүү-прогресс» Бишкекского горкенеша Манас Абдыллабек уулу 7 декабря потребовал принять меры в отношении руководителя Аппарата мэрии Бишкека Миргазы Исакова вплоть до увольнения.

Депутаты БГК обсуждают письмо мэрии Бишкека в Бишкекский горкенеш с просьбой не приглашать вице-мэров на комиссии. Письмо подписано Миргазы Исаковым, который отсутствует.

«Если вы не примете меры, мы по Конституции в рамках своих полномочий вынесем вопрос о выражении недоверия мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву», - сказал Абдыллабек уулу.

Он сообщил, что в повестке дня сессии 9 вопросов. «Пока не решим этот вопрос саботажа («тоготпойт»), предлагаю не утверждать вопросы сессии», - сказал он.

Источник: Акипресс