Искендер Матраимов заработал в 2020 году почти 2 млн сомов

Родственники депутата ЖК заработали свыше 5 млн сомов

Налоговая служба опубликовала декларацию о доходах государственных и муниципальных чиновников по итогам 2020 года.

Согласно предоставленными налоговиками данным, депутат ЖК Искендер Матраимов в прошлом году заработал 1 984 224 сома.

Статья расходов политика в декларации не заполнена.

На депутата ЖК записаны авто «Toyota Land Cruiser 200», а также лошади стоимостью 7, 7 млн сомов. Кроме того, в его имущество входит мебель стоимостью 290 тысяч сомов, фото-, аудио- и видеотехника стоимостью 100 тысяч сомов, бытовая техника стоимостью 150 тысяч сомов, компьютеры и оргтехника стоимостью 40 тысяч сомов.

Родственники Матраимова в 2020 году заработали 5 348 900 сомов, а потратили 6,3 млн сомов. На близких политика записаны квартира (176,9 кв.м.), конструкции площадью 3 626 кв.м., три капитальных строения площадью 358 кв.м., 527,8 кв.м., 1075,7 кв.м.

Вместе с тем родственники Матраимова владеют землями несельскохозяйственного назначения площадью 3,9 га, административным зданием площадью 2 533 кв.м. и автомобилем «Toyota RAV4».

Источник: vesti.kg