На Асылбека Жээнбекова записаны пчелы стоимостью в полмиллиона сомов. Что еще задекларировал брат экс-президента?

Родственникам депутата принадлежат дом, земли, авто и драгоценные металлы

ГНС опубликовала декларацию о доходах государственных и муниципальных чиновников по итогам 2020 года.

Так, за прошлый год брат экс-президента, депутат ЖК Асылбек Жээнбеков заработал 2 119 698 сомов.

Статья расходов политика в декларации не заполнена.

Асылбеку Жээнбекову принадлежат дом площадью 1500 кв.м., незавершенные строительные объекты площадью 3500 кв.м. и прочие конструкции площадью 9700 кв.м.

Указано, что политик также владеет движимым имуществом стоимостью 145 и 150 тысяч сомов. Кроме того, на Асылбека Жээнбекова записаны фото- аудио- и видеотехника стоимостью 170 тысяч сомов, бытовая техника стоимостью 135 тысяч сомов, мебель стоимостью 410 тысяч сомов, акции стоимостью 210 тысяч сомов, пчелы стоимостью 650 тысяч сомов, крупный рогатый скот стоимостью 1,1 млн сомов, мелкий рогатый скот стоимостью 750 тысяч сомов и лошади стоимостью 1, 25 млн сомов.

Близкие родственники депутата ЖК заработали 550 тысяч сомов. Им принадлежат дом, земли несельскохозяйственного назначения и прочие конструкции. Стоимость имущества не указана. Вместе с тем родственники Асылбека Жээнбекова владеют автомашиной «Toyota Land Cruiser», драгоценными металлами стоимостью 480 тысяч сомов, движимым имуществом стоимостью 120 тысяч сомов, мебелью стоимостью 180 тысяч сомов, бытовой техникой стоимостью 140 тысяч сомов, фото- , аудио- и видеотехникой стоимостью 110 тысяч сомов.

Источник: vesti.kg