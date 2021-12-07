Медербек Саккараев: Конечно, у меня нет гражданства Казахстана, иначе я бы не смог зарегистрироваться

Кандидат в депутаты считает, что ложную информацию распространили его оппоненты
Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по Чуй-Кеминскому округу № 31 Медербек Саккараев в беседе с Vesti.kg опроверг ранее появившуюся информацию о наличии у него гражданства Казахстана.
По словам Саккараева, данную информацию распространили его оппоненты.
— Они не ожидали, что выборы пройдут честно и прозрачно, — сказал он. — Оппоненты думали, что выиграют эту гонку. Но когда поняли, что в честной борьбе им не победить, то начали поливать грязью. Конечно, у меня нет гражданства Казахстана, иначе как бы я смог зарегистрироваться? Я предоставил письмо от посольства Казахстана, а сейчас ЦИК официально запросил информацию о моем гражданстве в МИД РК. Я не знаю, откуда взялась бумага о том, что я якобы не отказывался от гражданства. Как у какой-то женщины, частного лица, могли случайно найтись эти документы?
Кандидат в депутаты также подчеркнул, что не помнит, когда именно отказался от гражданства Казахстана. При этом Саккараев отметил, что это произошло до 2016 года.
Напомним, ранее пользователь Чолпон Сыдыкова опубликовала в Facebook снимок документа, якобы свидетельствующего о наличии казахского гражданства у Медербека Саккараева. Документ был подписан начальником управления миграционной службы Департамента полиции Алматы К.Бутунчиновым.
Тогда редакция Vesti.kg обратилась за разъяснением к члену Центризбиркома Абдыжапару Бекматову. Тот заявил, что запрос о наличии второго гражданства у данного претендента уже направлен в соответствующие органы.
— Если у кандидата обнаружится наличие гражданства иного государства, то ЦИК аннулирует его регистрацию, — ответил Бекматов. — Видимо, кандидат имеет и кыргызское гражданство, раз смог зарегистрироваться для участия в выборах.
Источник: vesti.kg
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