Кайрата Маматова допросили в ГКНБ

Члена Центризбиркома допрашивали по делу о коррупции в «Айыл Банке»
Член ЦИК Кайрат Маматов накануне был на допросе в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.
Отмечается, что Маматова вызвали в качестве свидетеля по делу о коррупции в государственном «Айыл Банке».
Напомним, Госкомитета нацбезопасности начал расследование по факту коррупции в «Айыл Банке». Сообщалось, что подтвердились факты незаконного и нецелевого выделения кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества.
«Установлено, что фактически данные кредиты имеют большие задолженности по выплатам перед банком. Они были предназначены для социально уязвимых слоев населения, а также для развития сельского хозяйства и животноводства», - пояснили ранее в ГКНБ.
Отметим, что с 2013-2019 гг Маматов был председателем совета директоров ОАО «Айыл Банк».
Источник: vesti.kg
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