Кайрата Маматова допросили в ГКНБ

Члена Центризбиркома допрашивали по делу о коррупции в «Айыл Банке»

Член ЦИК Кайрат Маматов накануне был на допросе в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Отмечается, что Маматова вызвали в качестве свидетеля по делу о коррупции в государственном «Айыл Банке».

Напомним, Госкомитета нацбезопасности начал расследование по факту коррупции в «Айыл Банке». Сообщалось, что подтвердились факты незаконного и нецелевого выделения кредитов отдельным компаниям под залог неликвидного имущества.

«Установлено, что фактически данные кредиты имеют большие задолженности по выплатам перед банком. Они были предназначены для социально уязвимых слоев населения, а также для развития сельского хозяйства и животноводства», - пояснили ранее в ГКНБ.

Отметим, что с 2013-2019 гг Маматов был председателем совета директоров ОАО «Айыл Банк».

Источник: vesti.kg