Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности трех депутатов

Парламент, у которого истекает срок действия полномочий, вышел из сложившейся ситуации путем формирования депутатской комиссии.

1 декабря парламент создал депутатскую комиссию по делам экс-спикера Асылбека Жээнбекова, депутатов Торобая Зулпукарова и Бакыта Жетигенова. Ранее Генпрокуратура направила в Жогорку Кенеш представление о лишении депутатского иммунитета для привлечения к уголовной ответственности. Парламент, у которого истекает срок действия полномочий, вышел из сложившейся ситуации путем формирования депутатской комиссии.

Депутат Аккулу Бердиев задавался вопросом: «А куда ныне делись депутаты, которые стояли в очереди на прием к Асылбеку Жээнбекову и чувствовали себя счастливчиками, побывав в его кабинете?» Такого же мнения придерживался депутат Алтынбек Сулайманов, раскритиковав депутатов СДПК. В итоге была создана депутатская комиссия из 7 человек, в которую вошли: Евгения Строкова, Авазбек Абдугапаров, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Тазабек Икрамов, Мамасадык Бакиров и Эмиль Токтошев.

Напомним, Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров ныне находятся под стражей по делу «Кумтора».

Источник: газета «Супер-Инфо» №991 от 03.12.2021 / стр. 4