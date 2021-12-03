«Стало обидно за наших дам». Эльвира Сурабалдиева объяснила, почему решила вернуться в политику

Экс-вице-премьер приняла предложение Нурбека Токтакунова и готова встретиться с каждым кандидатом в депутаты от Первомайского округа

Бывший депутат Жогорку Кенеша, экс-вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева прокомментировала редакции Vesti.kg свое решение побороться за депутатское кресло.

По ее признанию, она была удивлена, что ни одна женщина не смогла набрать достаточно голосов для прохождения в парламент — это и стало причиной для политического камбэка.

- Когда я увидела предварительные результаты выборов и оказалось, что нет ни одной женщины по одномандатному округу, было принято решение действовать,- сказала Сурабалдиева. - До меня стали доходить комментарии, что женщинам лучше не соваться в одномандатный округ, что у них нет шансов и прочее. Мне стало обидно за наших дам. В Кыргызстане много достойных женщин. Жаль, что большая часть из них в силу своей скромности не выдвигались, а те, кто баллотировался, очень жаль, что их не так активно поддержали. Для меня этот вопрос принципиальный.

Кроме того, накануне еще один кандидат в депутаты от Первомайского округа Нурбек Токтакунов предложил Сурабалдиевой объединить усилия для борьбы с провластными кандидатами.

«Предлагаю Эльвире уникальный союз против «кошельков» и провластных кандидатов, которые, как коршуны, ринутся в наш округ и попытаются скупить голоса несознательных избирателей. Эльвира, давайте продемонстрируем народу настоящий, открытый, а не подковерный стиль избирательной кампании. Давайте вместе проводить встречи с избирателями по всему Первомайскому округу и на их глазах проводить дебаты»,- написал Токтакунов на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь, Сурабалдиева не против встретиться со всеми кандидатами по вышеуказанному округу.

- Я понимаю, что мужчин озадачило появление женщины по одномандатному округу,- ответила Vesti.kg Сурабалдиева. - Надо будет пригласить всех кандидатов, участвующих в гонке, чтобы мы договорились о честной борьбе.

Напомним, в октябре текущего года Эльвира Сурабалдиева утверждала, что не намерена участвовать в парламентских выборах, отметив, что она еще успеет «наиграться».

«В этом созыве количество мест для женщин не более 13-15 человек на весь ЖК. Наверное, надо дать возможность приходу новых женщин. [...] Впервые за много лет разрешаю делать что хочу, а не то, что надо, — поймите, пожалуйста. Вся жизнь впереди, в эти бесконечные игры еще успею наиграться», — написала экс-парламентарий.

Вместе с тем большая часть избирателей в Первомайском и Свердловском округах Бишкека проголосовали «Против всех». В вышеупомянутых округах пройдут повторные выборы.

Источник: vesti.kg