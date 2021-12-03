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Подробности Политика 03.12.2021 11:54 Просмотров: 11

Данияр Исаматов и Рамис Алыкулов назначены заместителями директора Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления

Соответствующие распоряжения подписал Акылбек Жапаров Исаматов Данияр Маратович назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Другим распоряжением Рамис Алыкулов также назначен заместителем директора Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления. Пресс-служба кабмина