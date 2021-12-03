В Бишкеке обсуждают концепцию развития таможенной службы КР на 2022-2024 годы

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению «Концепции развития таможенной службы КР на 2022-2024 годы».

По словам председателя государственной таможенной службы Адилета Кубанычбекова, целью развития таможенной службы КР является повышение эффективности реализации экономической политики государства и стратегии безопасности КР, всемерное способствование развитию внешней торговли, а также создание условий, обеспечивающих завершение становления и переход к полномасштабному функционированию таможенной службы.

«Так, командой экспертов в этой сфере была разработана концепция развития, по итогам реализации которой ожидается реализация задач по сокращению времени проведения таможенных операций, увеличению доли деклараций в электронном виде и проведению таможенного досмотра только на основании результатов системы управления рисками»,- сказал он.

Глава ведомства в завершении также указал, что разработанная концепция соответствует «Национальной программе развития КР до 2026 года».

Отметим, в рамках мероприятия представителям международных организаций, Европейского союза и государственных органов будет презентован проект концепции.

Источник: Кабар