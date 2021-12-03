Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ и ООН, а также взаимной поддержки кандидатур в выборных органах Организации Тюркских государств, в том числе, такой важной организации как ТЮРКСОЙ.
На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в г.Стокгольм (Швеция) накануне состоялась встреча министров иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева и Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД КР.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросов реализации итогов двухсторонней встречи глав государств Кыргызстана и Турции в г. Стамбул 12 ноября 2021 г.
Особый акцент был сделан на активизации приоритетных направлений сотрудничества, а также принятии мер по укреплению и развитию кыргызско-турецкого сотрудничества. Р.Казакбаевым отмечена важность полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей. Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ и ООН, а также взаимной поддержки кандидатур в выборных органах Организации Тюркских государств, в том числе, такой важной организации как ТЮРКСОЙ.
В свете предстоящей 30-ти летней годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий и обсудили планируемые визиты и встречи на высшем и высоком уровнях.
Источник: Кабар
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