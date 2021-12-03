Бек Борбиев: Был бы оппозиционером, если бы увидел лучший для народа вариант

«Тем, кто радуется, что я не прошел: в следующие годы наступит мой черед»

Отечественный исполнитель, кандидат в депутаты ЖК от партии «Ата Журт Кыргызстан» Бек Борбиев заявил, что даже если в республике пройдут перевыборы, то результат будет аналогичным. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сознание нашего народа так и не изменилось: будут поддерживать родственников и земляков. Более половины народа не верит в будущее. Они равнодушны, даже силком не придут на выборы. Люди до последней минуты сидели и ждали, когда дадут деньги. Я не смог дать. Некоторые кандидаты с помощью агитаторов раздавали. Сказали, мол, и ты давай. У меня не было средств на это. На самом деле не было такого, чтобы хаотично раздавали деньги и заставляли голосовать врачей и учителей. Хоть на шаг, но продвинулись.

Я не набрал нужного количества голосов. Человеку таким образом нужно узнавать свою весомость в обществе. Мужчина после этого не должен сдаваться. Значит, общественность не нуждается в таких людях, как я. А какие нужны, показали результаты выборов.

На следующий день после выборов я, обращаясь к двум друзьям, писал, что им не удалось остановить использование админресурса. Но удалил этот пост, потому что некоторые политические силы использовали его в своих интересах. Я против беспредела. Нынешняя власть по возможности постаралась провести выборы честно, мы это видели. Бог свидетель», - пишет Борбиев.

Он отметил, что тоже был бы оппозиционером, если бы увидел другой вариант, лучший по сравнению с теми, кто сейчас находится у власти.

«Пока таких нет, на мой взгляд. Но если их сместят, больше вреда, чем пользы. Считаю своим долгом сдержать свои амбиции и поддержать нынешнюю власть. Не могу говорить плохо о людях, вернувших «Кумтор» народу.

P.S. Тем, кто радуется, что я не стал депутатом, хочу сказать: в следующие годы (если лидеры уйдут) наступит мой черед. Не переживайте», - добавил певец.

Источник: Вести