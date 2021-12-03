Россия надеется, что новый состав Жогорку Кенеша продолжит курс на сотрудничество с РФ

Москва надеется, что новый состав парламента Кыргызстана продолжит курс на союзничество с Россией.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы уверены, что результаты волеизъявления народа Кыргызской республики будут способствовать укреплению внутренней стабильности, а также демократическому развитию этой страны при верховенстве закона, поступательному росту ее экономики и благосостоянию нации. Мы надеемся что новый состав парламента Киргизии продолжит курс на стратегическое сотрудничество с РФ, углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве и наращиванию совместных усилий в интересах мира и безопасности в Центральной Азии», — сказала она в ходе брифинга в среду.
Источник: reporter.kg
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