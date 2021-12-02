«Вину не признаю». Фарид Ниязов о незаконной выдаче паспортов Орхану Инанды и гражданам Турции

Экс-рукаппарата президента просит суд расширить список свидетелей, проходящих по делу

Сегодня в Первомайском районном суде идет разбирательство по делу о незаконной выдаче кыргызских паспортов гражданам Турции, в том числе и похищенному учредителю сети лицеев «Сапат» Орхану Инанды. На скамье подсудимых и бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

На заседании он обратился к суду с просьбой расширить список свидетелей, проходящих по делу.

— Предъявленное обвинение достаточно абсурдное, — заявил Ниязов . — В чем была моя личная выгода? Это политически мотивированное обвинение. Вину не признаю.

Напомним, по делу о незаконной выдаче кыргызских паспортов иностранным гражданам также проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Источник: Вести