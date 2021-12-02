Камчыбек Ташиев про выборы, Текебаева и границу

Думаю, после того как будут собраны все протоколы и результаты ручного подсчета все станет на свои места.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью отечественному изданию ответил на ряд вопросов по ситуации вокруг парламентских выборов в Кыргызстане.

Камчыбек Кыдыршаевич, почему вы никак комментировали прошедшие выборы?

- Во-первых, мы следили за тем, чтобы выборы прошли честно и без нарушений. Вы сами смогли убедиться, что каких-либо существенных нарушений не было. Да, были попытки подкупа во время агитации, но все нарушители были привлечены к ответственности. То есть нами было сделано все возможное для проведения честных выборов.

Что вы можете сказать по поводу вчерашнего инцидента с Текебаевым?

- Конечно в нашей стране подобные преступления не должны оставаться безнаказанными. Все преступники понесут заслуженное наказание.

Многие политики, такие как Бектур Асанов, Бактыбек Калмаматов и другие клевещут на вас и президента. Почему вы никак не реагируете?

- Во-первых, президент и его команда управляют государством. Если они будут каждому отвечать, то так ни на что сил и времени не хватит. Во-вторых, за распространение недостоверной информации в нашей стране предусмотрена ответственность и, поэтому, когда время придет, они обязательно будут отвечать. В-третьих, я призываю этих и других политиков вести себя более сдержано.

Эти дни вас не видно было. Вас не было в Бишкеке?

- Последние 3-4 дня я занимался вопросами границы. Вы же знаете там опять стало напряженно. Вчера только переговоры в Кок-Таше закончились поздно ночью. Но ситуация сейчас под контролем, граница на замке.

Как думаете ситуация с выборами разрешится?

- Думаю, после того как будут собраны все протоколы и результаты ручного подсчета все станет на свои места. Дай бог, через 1-2 дня ЦИК даст всю информацию.

Есть ли вероятность, что в Кыргызстане начнутся беспорядки?

- Для этого нет никаких оснований. По этому поводу не должно быть никаких беспокойств.

Источник: vb.kg