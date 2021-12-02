Кандидат в депутаты парламента Ахматбек Келдибеков вызван на допрос в ГКНБ

Его подозревают в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков вызван на допрос в ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности.

Уточняется, что в рамках расследуемого уголовного дела сотрудники ГКНБ проводят проверку по факту некорректного отображения предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК.

Вместе с тем ранее Центризбирком дал разъяснение о механической ошибке при выводе на сайт предварительных итогов парламентских выборов, без каких-либо внешних вмешательств на основной сервер, что исключает какую-либо фальсификацию.

Однако накануне в Сети распространилось видео, где кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков демонстрирует необоснованные и ничем не подтвержденные схемы по искажению предварительных результатов голосования, вводит общество в заблуждение и тем самым искусственно создает условия для дестабилизации общественно-политической ситуации.

Отмечается, что в связи с этим он вызван в ГКНБ на допрос для дачи пояснений относительно своих доводов.

Пресс-центр ГКНБ