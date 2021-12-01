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Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил о нападении неизвестных на него возле одного из отелей Бишкека.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Президент КР уже поручил министерству внутренних дел страны изучить все обстоятельства по данному факту и провести тщательные оперативно-розыскные мероприятия.

Как отметил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев, нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях.

Конечно, лидер "Ата Мекена" имеет права требовать защиты своих прав. Но почему-то его люди пришли не к заданию МВД писать заявление, а к зданию ГКНБ. Ну а так как руководства якобы не было на месте, решили отложить до завтра...

"Белые пятна" доказательств

Омурбек Текебаев назвал происходящее началом политического террора. Однако, надо отметить, что в истории с нападением на Текебаева очень много моментов не сходятся. Результатами выборов выражают недовольство ряд партий и кандидатов. В том числе "Социал-демократы" и даже сторонница Текебаева – "реформистка" Клара Сооронкулова. Вот только ни на кого из них нападений не было. Более того, по версии сторонников, нападавшие приехали в район, где находился Омурбек Текебаев, на автобусах. Хотя ранее, проходила информация, что на подобном транспорте к месту митинга подвозили сторонников партий, недовольных итогами голосования.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Более того, если произошло столь открыто нападение, как утверждает политик, то где в этот момент были его сторонники? В то, что в отеле "Консул" Текебаев после митинга оказался в одиночку, верится с трудом. А значит, его сторонники вполне могли на месте разобраться с обидчиками или хотя бы их задержать до приезда правоохранительных органов и не допустить побоев своего лидера. А здесь, все, мягко говоря, не сходится. Да и на избитого и покалеченного лидер "Ата Мекена" после "нападения" был мало похож. И даже активно раздавал интервью.

После произошедшего часть "старой гвардии" заявила о политическом произволе и требует срочно разобраться с произошедшим.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

А значит, теперь образ Омурбека Текебаева приобретает так называемую "сакральную жертву" "жертву политического произвола" и "униженного и оскорбленного". Не правда ли весьма интересная позиция? Более того, в текущей ситуации еще и очень выгодная, как для партии, так и для оппозиции в лице "Ата Мекена". Теперь все заявления власти, ЦИК и т.д. будут восприниматься ими, как ущемления прав Омурбека Текебаева, причем, при любом раскладе.

Интимный скандал

Но есть в этой ситуации и еще одно важное звено, о котором в шуме выборов многие и подзабыли. Речь идет об аудиозаписи с участием мужчины, голос которого очень похож на голос политика, и некоей сторонницы партии.

В этой связи в соцсетях уже появилась информация о том, что Омурбек Чиркешович "получил леща" вовсе не от политических оппонентов, как он хочет показать на волне хайпа, а от родственников девушки.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Спланированный хайп?

К тому же, часть пользователей социальных сетей вспомнили, что Текебаев – прежде всего, стратег. И вполне мог лично "заказать" нападение. Тем более, что интереса к партии, проигравшей на выборах, все меньше. А вот волна хайпа с избиением и политическими репрессиями, добавляет в унылую картину красок.

И последнее, пожалуй, самое главное. Все революции в КР происходили как раз не на фоне митингов, а на фоне избиений и "первой капли крови". Возможно, этот посыл несет в себе и произошедший сегодня инцидент. Ведь, как известно, кыргызский народ всегда стоит до последнего за справедливость, а "бедняк" Текебаев теперь представляется сторонниками, как жертва произвола.

Даже если потасовка организована неизвестными провокаторами, то в любом случае должна быть тщательно расследована. Ведь кто-то явно сейчас заинтересован в разжигании конфликта на фоне недовольства выборами и выбивает из сторонников очередную "искру".


Источник: vb.kg

           

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