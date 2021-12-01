Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил о нападении неизвестных на него возле одного из отелей Бишкека.

Президент КР уже поручил министерству внутренних дел страны изучить все обстоятельства по данному факту и провести тщательные оперативно-розыскные мероприятия.

Как отметил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев, нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях.

Конечно, лидер "Ата Мекена" имеет права требовать защиты своих прав. Но почему-то его люди пришли не к заданию МВД писать заявление, а к зданию ГКНБ. Ну а так как руководства якобы не было на месте, решили отложить до завтра...

"Белые пятна" доказательств

Омурбек Текебаев назвал происходящее началом политического террора. Однако, надо отметить, что в истории с нападением на Текебаева очень много моментов не сходятся. Результатами выборов выражают недовольство ряд партий и кандидатов. В том числе "Социал-демократы" и даже сторонница Текебаева – "реформистка" Клара Сооронкулова. Вот только ни на кого из них нападений не было. Более того, по версии сторонников, нападавшие приехали в район, где находился Омурбек Текебаев, на автобусах. Хотя ранее, проходила информация, что на подобном транспорте к месту митинга подвозили сторонников партий, недовольных итогами голосования.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Более того, если произошло столь открыто нападение, как утверждает политик, то где в этот момент были его сторонники? В то, что в отеле "Консул" Текебаев после митинга оказался в одиночку, верится с трудом. А значит, его сторонники вполне могли на месте разобраться с обидчиками или хотя бы их задержать до приезда правоохранительных органов и не допустить побоев своего лидера. А здесь, все, мягко говоря, не сходится. Да и на избитого и покалеченного лидер "Ата Мекена" после "нападения" был мало похож. И даже активно раздавал интервью.

После произошедшего часть "старой гвардии" заявила о политическом произволе и требует срочно разобраться с произошедшим.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

А значит, теперь образ Омурбека Текебаева приобретает так называемую "сакральную жертву" "жертву политического произвола" и "униженного и оскорбленного". Не правда ли весьма интересная позиция? Более того, в текущей ситуации еще и очень выгодная, как для партии, так и для оппозиции в лице "Ата Мекена". Теперь все заявления власти, ЦИК и т.д. будут восприниматься ими, как ущемления прав Омурбека Текебаева, причем, при любом раскладе.

Интимный скандал

Но есть в этой ситуации и еще одно важное звено, о котором в шуме выборов многие и подзабыли. Речь идет об аудиозаписи с участием мужчины, голос которого очень похож на голос политика, и некоей сторонницы партии.

В этой связи в соцсетях уже появилась информация о том, что Омурбек Чиркешович "получил леща" вовсе не от политических оппонентов, как он хочет показать на волне хайпа, а от родственников девушки.

Омурбек Текебаев. "Сакральная жертва", хайп или внешняя искра?

Спланированный хайп?

К тому же, часть пользователей социальных сетей вспомнили, что Текебаев – прежде всего, стратег. И вполне мог лично "заказать" нападение. Тем более, что интереса к партии, проигравшей на выборах, все меньше. А вот волна хайпа с избиением и политическими репрессиями, добавляет в унылую картину красок.

И последнее, пожалуй, самое главное. Все революции в КР происходили как раз не на фоне митингов, а на фоне избиений и "первой капли крови". Возможно, этот посыл несет в себе и произошедший сегодня инцидент. Ведь, как известно, кыргызский народ всегда стоит до последнего за справедливость, а "бедняк" Текебаев теперь представляется сторонниками, как жертва произвола.

Даже если потасовка организована неизвестными провокаторами, то в любом случае должна быть тщательно расследована. Ведь кто-то явно сейчас заинтересован в разжигании конфликта на фоне недовольства выборами и выбивает из сторонников очередную "искру".



Источник: vb.kg